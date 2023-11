Ti dono il mio tempo | La Nazione coinvolge i lettori per un' iniziativa pro alluvionati

Un gesto di vicinanza a chi ha perso tutto: prestare materialmente il proprio aiuto nei lavori per il ritorno alla normalità. Ecco l'email a cui scrivere

“Ti dono il mio tempo” LA NAZIONE

«Dall’ergastolo il mio dono al Papa: un quadro che ho dipinto pregando» Avvenire

Emanuela Pedri racconta come la tragedia di sua sorella Sara abbia risvegliato le coscienze su un problema enorme e come lei stia trasformando il dolore in comunicazione, portando avanti un progetto d ...Un nuovo dono, la croce in peltro smaltato dell’Abbazia benedettina di Ottobeuren, in Baviera, ha arricchito la pregiata collezione di simboli religiosi del poeta pendolare Alessandro Grecchi di Casel ...