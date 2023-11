Thunderbolts | svelato il ruolo di Steven Yeun | sarà uno dei supereroi più potenti della Marvel

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 17 novembre 2023) Nel corso di una diretta, Robert Kirkman ha spoilerato ildinel prossimo film deiStudios. Lo scorso giugnoè entrato a far parte del cast del filmdeiStudios e, sebbene il suo personaggio non sia stato rivelato all'epoca, diversi scoop online avevano affermato che avrebbe interpretato Sentry. Ebbene, poche ore fa, oarlando con il fumettista David Finch, il creatore di The Walking Dead e Invincible, Robert Kirkman, è uscito allo scoperto e ha affermato: "Il mio buon amicointerpreterà Sentry in un film". Proprio così,darà vita al personaggio di Robert Reynolds. "Sì, mi ha chiamato, è andato a fare la prova costume. Spero di non... Non …