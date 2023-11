The Old Oak di Ken Loach è un inno disilluso alla forza della solidarietà E del cinema

(Di venerdì 17 novembre 2023) Passato in concorso all’ultimo festival di Cannes, The Old Oak sarà, probabilmente, l’ultimo filmlunga carriera di Ken, ormai 87enne, che ancora una volta collabora col suo sceneggiatore di fiducia Paul Laverty, autore di praticamente tutti i suoi script degli ultimi quasi trent’anni, a partire da La Canzone di Carla (1996). Ed è proprio nell’ultimo decennio che la coppia ha trovato una misura precisa, fiera e indignata, in una trilogia che comincia con Io, Daniel Blake (che vinse tra molti mugugni dei critici la Palma d’Oro a Cannes), continua con Sorry We Missed You e termina adesso con The Old Oak.è giunto a unvolutamente disadorno, che per parlare di un tempo confuso e demoralizzante – soprattutto se visto dparte degli ultimi, l’unica prospettiva che interessi a ...

... con alcuni titoli molto interessanti come il nuovo RoboCop: Rogue City - su Epic Games Store - Hello Neighbor 2 su PC Game Pass e due capitoli della serie Wolfenstein,New Order eBlood, ...

"The old oak", le radici dell’odio per i migranti nel nuovo film di Ken Loach RaiNews

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, il CEO di Embracer si rifiuta di parlarne Multiplayer.it

Police officers found an unidentified man stabbed in the chest, and a 24-year-old man knifed in the torso around 8:30 p.m. inside Sara D. Roosevelt Park near Delancey and Broome streets in lower ...Robbie Williams and his wife Ayda Field, who share four children together, make sure their children fly in economy every time they travel ...