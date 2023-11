The Hunger Games prequel | qualcosa è andato storto | piovono critiche | fan delusi no spoiler

Leggi su donnapop

(Di venerdì 17 novembre 2023) Appena uscito e giàsul nuovo capitolo dell’iconica serie Thedal titolo– La Ballata dell’Usignolo e del Serpente, da poco rilasciato in sala. Il pubblico e i critici sembrano non essere rimasti soddisfatti come nelle precedenti uscite della serie, che ha sollevato diverse questioni, dalle scelte di casting...