The Crown 6 | Lady Diana e l’ultima telefonata ai figli | cosa si dissero davvero

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 17 novembre 2023) Una delle scene di The6 che più sta facendo discutere, è quella della celebrechefece aiWilliam e Harry, poche ore prima di morire in un incidente d’auto a Parigi, ma nella realtà le cose andarono diversamente da come viene raccontato. Nella serie infatti, si tratta di una scena dal forte potenziale drammatico, ma la verità è che lasi concluse in modo assai più frettoloso, perché i due principi volevano giocare con i cugini. Secondo la ricostruzione fatta in The6 infatti, sembra che William e Henry abbiano sfruttato l’occasione per chiedere alla madre di non sposare Dodi, com’era stato riportato su tutti i maggiori tabloid britannici. Una richiesta che non trova nessun riscontro effettivo. I due, infatti, hanno ...