(Di venerdì 17 novembre 2023) Nel braccio dellaPrima dell'esecuzione, Renteria ha pregato, cantato e chiesto perdono. 'Mi dispiace per tutti i torti che ho commesso. E per coloro che hanno invocato la mia, che stanno ...

... un detenuto nel braccio della morte ha scelto il plotone di esecuzione Leggi Anche Usa,...con l'azoto Come avviene la pena di morte negli Stati Uniti Renteria è l'ottavo detenuto del...

Texas, eseguita condanna a morte del killer di una bimba di 5 anni TGCOM

Condanna «ingiusta», ma finisce davanti al boia Avvenire

Nel braccio della morte Prima dell'esecuzione, Renteria ha pregato, cantato e chiesto perdono. "Mi dispiace per tutti i torti che ho commesso. E per coloro che hanno invocato la mia morte, che stanno ...Sono due le condanne a morte eseguite in queste ore in Alabama e in Texas.