Terremoto in Premier League | grossa penalità per il top club | cresce la paura

Leggi su notizie

(Di venerdì 17 novembre 2023)inper il topche grida all’ingiustizia: adessolaper le altre società Come un fulmine a ciel sereno arriva la notizia che fa letteralmente tremare uno dei campionati più belli e seguiti al mondo come quello della. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media sportivi del Regno Unito hanno comunicato che uno deipiù famosi sia stato penalizzato di ben 10 punti in classifica. Si tratta dell’Everton allenato da Sean Dyche che, a dirla tutta, non stava affatto vivendo un buon momento in campionato.in(Foto LaPresse) Notizie.comIl motivo di questa ...