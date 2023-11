Terremoto di magnitudo 6 7 nelle Filippine

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 17 novembre 2023) Un fortedi6.7 ha colpito la regione di Mindanao, secondo il Servizio geologico degli Stati Uniti (USGS) e confermato dal Centro di Ricerca Geoscienze Tedesco. Il sisma non ha generato minacce di tsunami, come indicato dal Pacific Tsunami Warning Center. La scossa principale è avvenuta a Sarangani, Davao Occidental, a una profondità di 10 km intorno alle 4:14 del pomeriggio, ore 9,14 italiane????. Negli ultimi anni, lesono state colpite da numerosi terremoti significativi. Per esempio, nel 2019, undi6.3 ha colpito Tulunan, Cotabato, e undi6.6 ha colpito la stessa area solo poche settimane dopo, causando decine di vittime e feriti. Nel 2020, ...