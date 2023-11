Terremoto davanti alle coste di Campania e Basilicata

Leggi su agi

(Di venerdì 17 novembre 2023) AGI - Undi magnitudo 3 è stato registrato nel Golfo di Policastro, nel mare antistante ledi. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Ilha avuto ipocentro a 297 chilometri di profondità ed epicentro in mare a 16 km da Camerota (Salerno). Non si registrano danni a persone o cose. DATI #RIVISTI #ML 3 ore 03:23 IT del 17-11-2023 a Golfo di Policastro (Salerno, Potenza) Prof= 296.8 Km #INGV 36891531 https://t.co/8DeyIhvyWc — INGVterremoti (@INGVterremoti) November 17, 2023