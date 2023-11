Terremoto a OpenAi | l’amministratore delegato Sam Altman cacciato dal cda «Non ha la nostra fiducia»

Leggi su open.online

(Di venerdì 17 novembre 2023)Samlascia il suo posto a, la no profit a cui fa capo ChatGPT. In sua sostituzione è stata nominata ad interim la chief technology officer Mira Murati. Lo dichiarain una nota,è fuori anche dal consiglio di amministrazione. Il dirigente – spiegano – non è stato sempre «candido nelle sue comunicazioni con il consiglio di amministrazione, ostacolando le sue capacità all’esercizio delle sue responsabilità. Il cda non hanelle sua capacità di continuare a guidare». (in copertina foto ANSA/JOHN G. MABANGLO) Leggi anche: Elon Musk annuncia Grok, il rivale di ChatGPT: «L’AI avrà un po’ di umorismo e prenderà le informazioni da X» L’esperimento del New York Times con ChatGPT e ...