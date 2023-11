Terra Amara | Anticipazioni e Trame turche | Umit svela la sua vera identità | Sevda sotto shock

(Di venerdì 17 novembre 2023) Scopriamo insieme lee lediprovenienti dalla Turchia. Nelle prossime puntate della soap in onda su Canale 5,la sua verità.

Terra amara anticipazioni 17 novembre : Gaffur cacciato via!

Tutto sta per cambiare per Sevda Caglayan . Le Anticipazioni diprovenienti dalla Turchia, infatti, ci svelano che l'ex amante di Adnan Yaman scoprirà che la dottoressa Umit Kahraman altri non è che sua figlia Alya . Mentre la donna, dopo un malore, ...

Terra amara anticipazioni settimana 13-19/11: Fikret svela il piano Termometro Politico

Cosa succede tra Umit e Demir nelle prossime puntate di Terra Amara: ecco come finisce la storia tra i due amanti al centro della soap.