Tennis | Nardi e Cobolli brillano nei Challenger | sono in semifinale a Kobe e Danderyd

(Di venerdì 17 novembre 2023) Altra settimana da incorniciare per ilazzurro a livello. Dopo i successi di Lucae Luciano Darderi, che la scorsa settimana hanno conquistato il titolo rispettivamente a Matsuyama e Lima, stavolta altri due italiani sispinti fino in. Uno è ancora Luca, che grazie al successo ai danni dell’australiano Polmans per 6-2 6-4 sogna il bis in Giappone, a. Il giovane pesarese, già certo di partecipare alle Next Gen Atp Finals di Jeddah, se la vedrà ora contro il beniamino di casa Shimabukuro. Festeggia anche Flavio, vittorioso per 6-4 7-6 contro l’esperto Albot e capace di staccare il pass per la, torneo che si disputa in Svezia, presso ...