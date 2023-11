Tennis | Atp Finals | Zverev batte Rublev

(Di venerdì 17 novembre 2023) Torino, 17 nov. - (Adnkronos) - Alexanderesce di scena dalle Atpdi Torino con una vittoria. Il 26enne tedesco, numero 7 del mondo, chiude il gruppo rosso,ndo il coetaneo russo Andrey, numero 5 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-4, in un'ora e 42 minuti.chiude il torneo con due vittorie e una sconfitta ma viene eliminato per la peggior differenza set rispetto allo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo e al russo Daniil Medvedev, numero 3 del ranking.si congeda dal torneo con tre ko e nessun set vinto.

