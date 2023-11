Tennis | Atp Finals | Sinner-Medvedev e Alcaraz-Djokovic le due semifinali

Tennis : Atp Finals - Sinner batte Rune e va in semifinale da imbattuto - avanza anche Djokovic

Tennis : Atp Finals - Alcaraz batte Medvedev e va in semifinale da primo del gruppo rosso

E' di questi giorni, inoltre, il grande successo di ascolti per gli 'Finals' dia Torino trasmessi in chiaro'. Nessuna epurazione 'Nessun conduttore è stato cacciato', l'intervento diretto ...

Tennis ATP Finals Torino: Alcaraz batte Medvedev in due set e passa da primo; sarà il russo a sfidare Sinner Virgilio Sport

Lo spagnolo si impone in due set: con questo incrocio sarà il russo ad incrociare Sinner in semifinale. Zverev-Rublev diventa irrilevante ...Torino, 17 nov. - (Adnkronos) - Carlos Alcaraz avanza in semifinale alle Atp Finals di Torino da primo del gruppo rosso. Lo spagnolo, numero 2 del mondo, supera il russo Daniil Medvedev, numero 3 del ...