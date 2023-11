Tennis | Alcaraz | ' contento di affrontare Djokovic | incantato da Sinner | per me un modello'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Torino, 17 nov. - (Adnkronos) - "Sono felicissimo di essere in semifinale alla mia prima partecipazione. Dovevo giocare un match perfetto contro un giocatore che è davvero molto forte e ci sono riuscito. Già nella partita precedente mi ero adattato meglio alla superficie ed oggi sono migliorato ancora. Ho cercato di essere più aggressivo che potevo contro Daniil: in effetti con il mio team sto lavorando per riuscire a farlo in ogni partita”. Così Carlosdopo la vittoria in due set su Daniil Medvedev che lo qualifica alle semifinali delle Atp Finals di Torino, dove sfiderà Novak. “Sono moltodi affrontarlo, mi sono preparato per essere pronto", aggiunge il ventenne spagnolo che poi elogia Jannik. "Sono rimastodal livello al quale sta giocando Jannik in queste ...