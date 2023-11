Tardelli | “Spalletti porta avanti la sua filosofia impregnata di umiltà | lavoro e capacità tattiche”

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 17 novembre 2023): La Macedonia del Nord oggi all’Olimpico e l’Ucraina a Leverkusen ci indicheranno il nostro destino Marco, ex Campione del Mondo del 1982 con l’Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Stampa parlando degli impegni che attendono l’Italia. Queste le sue parole:sulla partita con Macedonia del Nord oggi all’Olimpico e l’Ucraina a Leverkusen “La Macedonia del Nord oggi all’Olimpico e l’Ucraina a Leverkusen ci indicheranno il nostro destino. Non sono spaventato, sono certo che ce la faremo perché ho la certezza che questi ragazzi andranno in campo con la giusta determinazione e la consapevolezza della loro forza, nettamente superiore all’avversario.standola suacalcistica ...