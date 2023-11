Svizzera-Kosovo Campionato europeo | 18-11-2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Laaffronta, mentre la Romania sarà in scena contro Israele.

Pronostico Svizzera-Kosovo, occhio ai minuti finali... Corriere dello Sport

Svizzera-Kosovo: Formazioni ufficiali e Cronaca in diretta Virgilio Sport

Gara fondamentale per la Svizzera in ottica qualificazione a Euro 2024. Gli elvetici affrontano il Kosovo e dopo due pareggi sono obbligati a vincere.Sono sette le sfide che andranno in scena oggi, sabato 18 novembre: la situazione dei vari gironi in questione ...