Svezia | Olsen sbotta | 'Provo vergogna per quanto successo e mi scuso con chi è venuto a vedere questa m'

(Di venerdì 17 novembre 2023) Il portiere della, ex Roma e Cagliari, Robinha parlato così dopo la clamorosa sconfitta per 3-0 contro l’Azerbaigian...

... dove l'Azerbaigian batte 3 - 0 lanonostante l'inferiorità numerica dal 57 per il rosso a ... E all'89' Mahmudov firma il 3 - 0 con un tiro da centrocampo che sorprende

La Svezia crolla in Azerbaigian, Olsen si vergogna: "Chiedo scusa ai tifosi per questa merda" TUTTO mercato WEB

Olsen duro: “Provo vergogna per quanto successo e mi scuso con i tifosi, che sono venuti a vedere qu ... Alfredo Pedullà

Scandinavi fuori da tutto. Il 3-0 subito a Baku nelle qualificazioni a Euro 2024 è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il portiere ex Roma e Cagliari ha chiesto scusa ai tifosi che si son ...La partita Azerbaijan - Svezia di Giovedì 16 novembre 2023 in diretta: in mezzo anche la rete del 6' minuti di Dadashov ...