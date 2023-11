...GaE e GPS In caso di rinuncia alla supplenza conferita non sarà possibile partecipare a ulteriori fasi di attribuzione delleanche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le...

Supplenze graduatorie di istituto: anche se il titolare cambia tipologia di assenza, al supplente spetta la proroga Orizzonte Scuola

Supplenze, Gilda all’attacco: “Docenti in cima alle graduatorie scavalcati da colleghi con un minor punteggio. Tutelare le meritocrazia” Orizzonte Scuola

Una nostra assidua lettrice, inserita nelle GPS da due anni, ci chiede se è corretto il provvedimento che ha dovuto subire dalla scuola che, avendola assunta per una supplenza fino al 30 giugno, ha va ...Il racconto di Raffaele Sellitto, un bidello precario che lavora in una scuola della città. «Ora ho finalmente un alloggio, ma tanti miei colleghi non ...