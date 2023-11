Superman | Legacy | Marìa Gabriela De Farìa sarà The Engineer

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 17 novembre 2023) L‘attesissimodi Jemes Gunn continua ad essere un contenitore di grandi star. Il film, atteso per luglio 2025 vedràDenei panni della villain TheDal momento in cui lo sciopero degli attori si è detto momentaneamente concluso, James Gunn ha ripreso subito i casting per il suo. Si tratta del primo lungometraggio del nuovo DC Universe che è atteso per l’11 luglio 2025. Sembra che l’attrice venezuelanaDesi sia unita al cast per vestire i panni di Angela Spica, meglio nota come la villain The. Pare che per il film ci sia un intero team di villain da affrontare per l’Uomo d’Acciaio, ma che il ...