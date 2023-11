Suicida in carcere a Torino | verso il processo la psichiatra che lo giudicò a rischio “lieve”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Il giorno di Ferragosto del 2022 Alessandro Gaffoglio morìnelLorusso e Cutugno diad appena 24 anni, soffocandosi con una busta di plastica. Ora la Procura del capoluogo piemontese ha chiuso le indagini a carico delladel penitenziario con le accuse di omicidio colposo e responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario: è accusata di aver provocato la morte del ragazzo per “negligenza, imprudenza o imperizia”, collocandolo “dal livello medio di sorveglianzario al livello” in violazione” delle linee guida per la prevenzione del suicidio nel sistema penitenziario adulti e del protocollo locale per la prevenzione delrio”. Sempre secondo i pm, ...