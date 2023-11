Stipendi docenti | un prof del Lussemburgo arriva a guadagnare il triplo rispetto a quello in Italia I dati impietosi sulle buste paga del personale scolastico

Stipendio - meno tasse per docenti e ATA. Ma non per tutti. Verso la modifica delle aliquote Irpef

Scuola : aumenti stipendi docenti e ATA ma non per tutti - Anief non ci sta

...differenze significative tra i Paesi europei per quanto riguarda glidi base degli insegnanti a inizio carriera. Abbiamo raccolto i dati dello stipendio iniziale lordo (in euro) dei...

Aumenti stipendi docenti, quando avverrà la svolta Italia negli ... Tecnica della Scuola

Aumento stipendio Docenti e ATA: esclusi 200 mila precari Ti Consiglio

Una perdita significativa di 1.100 euro all’anno. Focalizzandoci sul settore dell’istruzione, la questione diventa ancor più delicata per i docenti, in particolare quelli con oltre 20 anni di servizio ...Si parla in queste ultime settimane dell’aumento che riceveranno gli insegnanti italiani, entro dicembre 2023 al personale della scuola, come stabilito dal cosiddetto Decreto Anticipi. Questi importi ...