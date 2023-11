Stefano De Martino a “Un giorno da pecora” | “Ecco cosa farei con la Meloni”

Leggi su tvzap

(Di venerdì 17 novembre 2023) Personaggi TV.Deè stato ospite a Unda, programma radiofonico in onda dal lunedì al venerdì dalle 13:30 alle 15, condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Il conduttore e ballerino ha parlato della sua carriera in tv e a teatro, rispondendo anche alcune domande sulla politica e sulla ex compagna Belén Rodriguez. Leggi anche:De, forte imbarazzo in diretta con Caterina Balivo: cos’è successo Leggi anche: Sophie Codegoni, la cifra choc del mantenimento: lo sfogo di Alessandro BascianoDe, la battuta sullae BelénDeè attualmente impegnato con Bar Stella, varietà in onda su Rai2 in seconda serata, il ...