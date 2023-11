Stangata in Premier League | penalizzazione di 10 punti | come cambia la classifica

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 17 novembre 2023) Arriva unain: l’Everton è stato penalizzato di 10in relazione alla violazione del Fair Play finanziario. “Una Commissione indipendente ha imposto una deduzione immediata di 10all’Everton FC per una violazione delle Regole di Redditività e Sostenibilità della(PSRs). Laha presentato un reclamo contro il Club e ha deferito il caso a una Commissione indipendente all’inizio di quest’anno”, si legge nella nota. “Durante le udienze, il Club ha ammesso di essere in violazione delle PSRs per il periodo fino alla stagione 2021/22, ma l’entità della violazione è rimasta oggetto di disputa. Dopo un’udienza di cinque giorni il mese scorso, la Commissione ha stabilito che il ...