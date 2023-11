Stand up comedian da sold out

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 17 novembre 2023) Per GQItalia Luca Ravenna èdell'anno Luca Ravenna sul palco sembra l’amico che incontri al pub, pronto a raccontarti la giornata e a riflettere sulla vita. Mi ha dato questa sensazione Red Sox, il suo nuovo show diup comedy. Lo rivedo qualche giorno dopo in un bar di Roma, la sua città d’adozione. È un incontro in videochiamata a cui partecipa anche Matteo Ravenna, il fratello preso spesso in causa in Red Sox. «Gli ho suggerito di spingere sul mio personaggio e di andare giù cattivo perché rende tutto più familiare», dice Matteo. Dopo setteout di fila al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano il rischio è che Luca non ricordi nemmeno il proprio nome, ma in fondo ha solo 36 anni e la sua stanchezza è raddolcita dall’orgoglio di avere scritto un testo solido e dall’ottimo esordio nella città natale. «È difficile ...