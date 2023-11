Staffetta 24 per un’ora Telethon Udine dalle 15 di sabato 2 dicembre 2023

Leggi su udine20

(Di venerdì 17 novembre 2023) Sale l’attesa per la24 perche quest’anno, per la sua 25esima edizione, tornerà ad animare il cuore della città15 di2 alla stessa ora di domenica 3, con il suo fulcro in piazza I Maggio. La prima novità delriguarda proprio il Villaggio: il Comune, infatti, ha deciso di sperimentare, in occasione della manifestazione solidale, la pedonalizzazione dell’area sotto il Castello, dove troverà posto, tra gli altri, anche il grande tendone del Comitato. Il circuito, omologato da Fiasp – Aps di, rappresenterà un ritorno alla tradizione, ma con qualche novità. Dopo la partenza da Giardin Grande, infatti, ci si muoverà verso largo Delle Grazie, per proseguire lungo via ...