“Sta male | c’è il medico” Ansia al Grande Fratello | cosa è emerso dalla visita alla concorrente

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 17 novembre 2023) Sembra essere precipitato tutto per Letizia Petris dopo l’attacco pubblico della sua storica ex fidanzata Nicole Conti, che ha rivelato tutto ilche le avrebbe provocato per anni. La gieffina non si è sentita di negare quanto letto al2023 lunedì scorso. Però, ieri è stata, l’arrivo del. Lo ha raccontato la sua amica e compagna di avventura Anita Olivieri. Sembra che prima della diretta di ieri sera, Letizia Petris sia stata a lungo in confessionale perché non si sentiva affatto bene, tanto che si è reso necessario l’intervento di unal2023. Cheè successoemiliana?, arriva il ...