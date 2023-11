Sport | Abodi | ' traguardo raggiunto da Ascoli città europea e Napoli capitale europea'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Roma, 17 nov. - (Adnkronos) - “Le scelte diPiceno adello2025 e didello2026 rappresentano una formidabile occasione, per lecoinvolte, le relative Regioni e l'intera Nazione, dimostrando plasticamente che le sfide si vincono con la collaborazione e le alleanze. Queste opportunità contribuiranno anche a promuovere il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attivitàiva in tutte le sue forme, proprio come recita la Costituzione con la modifica dell'articolo 33. Congratulazioni quindi alla due, ai Sindaci diPiceno, Marco Fioravanti, e di ...