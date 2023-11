Spezzeremo le reni alle donne incinte. L'orgoglioso giro di vite securitario del governo Meloni

(Di venerdì 17 novembre 2023) La chiamano "norma antiRom" e prevede il carcere o la custodia in istituto per chi, in gravidanza, commetta reato. Ma nel pacchetto si introduce il reato di “rivolta in istituto penitenziario”, si aggrava la pena per la resistenza a pubblico ufficiale. E poi una stretta contro i blocchi stradali e le occupazioni abusive, chi truffa gli anziani e l'accattonaggio

