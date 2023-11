Spalletti carica Chiesa | «Lui è il nostro Sinner»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 novembre 2023) Contro la Macedoniasi affida a Federico, assente nelle ultime partite degli azzurri: «É un fuoriclasse, il» Contro la Macedonia del Nord l’Italia schiererà un tridente in avanti composto da Berardi, Raspadori e. Proprio da quest’ultimo Lucianosi aspetta molto. Sarà infatti la prima volta da quando è sulla panchina azzurra che avrà a disposizione l’ala bianconera, commentando in conferenza stampa: «Un fuoriclasse ce l’abbiamo:è il». Parole che dimostrano la fiducia del tecnico e cheno l’attaccante: alle ATP Finals di Torino infattisi è qualificato in semifinale con il percorso netto di sole vittorie, un auspicio ...