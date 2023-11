Spagna | contro Sànchez riecco pure i franchisti quelli veri | 50 ufficiali in pensione invocano un golpe per “salvare la democrazia”

(Di venerdì 17 novembre 2023) Non bastavano gli attacchi dell’estrema destra in Parlamento e la violenza degli ultrà nelle piazze: ora nelle protestel’investitura di Pedroa presidente del nuovo governo inintervengono anche gli anziani. Precisamente i militariin. Una cinquantina di altidelle Forze Armate in congedo ha infatti firmato un documento in cui si chiede all’Esercito di destituire Sánchez e indire nuove elezioni. I militari in questione appartengono all’Associazione dei soldati spagnoli, che nel 2018 promosse un manifesto di apologia del franchismo per giustificare la sollevazione militare del 18 luglio 1936, primo atto della Guerra Civile. Ora invece, nel giorno del giuramento di Sánchez davanti al re Felipe VI – procedimento previsto dalla ...

“Ci vogliono 20 minuti per recuperare l’attenzione degli alunni dopo una notifica sul cellulare”. In Spagna è scontro tra docenti e genitori sull’utilizzo dello smartphone in classe

Figura di riferimento nella lottail razzismo, Campbell ha svelato al portale spagnolo AS: "... Non solo in. Né Vinicius né io siamo politici, siamo professionisti. Se insulti qualcuno ...

Spagna, proteste contro l'accordo di governo tra Sanchez e Puigdemont Sky Tg24

Spagna, non si spengono le polemiche sulle scelte politiche di Sanchez Il Bo Live - Università di Padova

