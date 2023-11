Sound healing | suonoterapia per il benessere

Durante l'esperienza verranno testati quali sono i vostri chakra bloccati o congestionati e attraverso ilverranno armonizzati ed energizzati. I chakras (dal sanscrito ruota, vortice) sono i centri energetici attraverso i quali viene assorbita l'Energia Universale (prana) e alimentato il ...

Sound healing, tutti i benefici della suonoterapia Deabyday

È disponibile in digitale il nuovo album “VIBRALCHIMIE Vol.1” di ... MEI – Meeting degli Indipendenti

Simply put, coloured sound therapy is a holistic healing technique to soothe your physical, emotional as well as spiritual well-being. In a conversation with The Washington Post, Barbara ...