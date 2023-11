Sorpreso con 80 pneumatici appena rubati | denunciato 40enne

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 17 novembre 2023) I carabinieri della Stazione di Pieve di Bono (Trento) hannoper furto aggravato undella Costa d’Avorio residente da tempo a Dalmine, in provincia di Bergamo, e privo di stabile occupazione lavorativa. L’uomo, comunica una nota dell’Arma, è statoda una pattuglia nei pressi di una officina sulla ss237 del Caffaro mentre trafugavaper caricarli su un furgone. I due militari si sono avvicinati, illuminando con le torce le immediate adiacenze del mezzo, e rinvenendo per terra 7. L’uomo era invece nascosto nell’abitacolo del veicolo e vistosi scoperto si è consegnato spontaneamente senza opporre resistenza. I carabinieri hanno trovato altri 80nel retro del furgone, poi sequestrati, ...