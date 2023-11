Sondaggi politici elettorali oggi 17 novembre 2023 | se si votasse oggi per il referendum costituzionale vincerebbero i sì

(Di venerdì 17 novembre 2023)17– Se siper ili sì: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Youtrend per SkyTg24. Secondo la rilevazione, infatti, la riformaproposta dal governo Meloni, che prevede il cosiddetto premierato, otterrebbe, se si tenesseun, il 60% dei sì. Il 40 per cento degli intervistati sarebbe per bocciarla, mentre gli ...

Sondaggi politici elettorali oggi 14 novembre 2023 : scende la fiducia in Giorgia Meloni e nel suo governo. In calo FdI e Lega

Viviamo in tempi inquieti. Segnati e scossi da guerre che agitano il contesto globale. E indeboliscono il nostro senso di sicurezza. Ormai orientato, rapidamente, verso l'in - sicurezza. Il recente ...

Sondaggi politici, Fratelli d'Italia vola e il Pd cala ancora: bene i 5 Stelle, crolla la Lega Fanpage.it

Sondaggi politici, Lega e Pd continuano a calare. FdI stabile la Repubblica

La campagna elettorale si chiude in un clima di grande incertezza per il risultato elettorale (i sondaggi rivelano una sostanziale parità con il peronista moderato e attuale ministro dell'Economia, ...Critiche per la campagna social finalizzata a sensibilizzare gli utenti sulla nuova legge proposta per contrastare gli abusi sessuali sui minori. L'esecutivo europeo avrebbe selezionato le persone in ...