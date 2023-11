Snoop Dogg dice addio alla marijuana | “Ho deciso di smettere”

(Di venerdì 17 novembre 2023) Con un post di poche parole e una sua foto in bianco e neroha annunciato di averdidi fumare. “Dopo molte riflessioni e conversazioni con la mia famiglia, hodidi fumare. Vi prego di rispettare la mia privacy in questo momento”, scrive il rapper. L’annuncio a sorpresa dell’artista, il cui vero nome è Calvin Broadus, ha diviso i follower tra chi è incredulo e chi scherza sull’improvvisa sobrietà di. Nel corso della sua carriera, il ‘marchio di fabbrica’ di questo artista è stato il fumo di, e molte delle sue iniziative commerciali e apparizioni sui media riguardavano la droga. Solo cinque post prima di questo annuncio il rapper ha dichiarato ...

Con un post di poche parole e una sua foto in bianco e neroha annunciato di aver deciso di smettere di fumare marijuana. 'Dopo molte riflessioni e conversazioni con la mia famiglia, ho deciso di smettere di fumare. Vi prego di rispettare la mia ...

Snoop Dogg, rivoluzione epocale: "Ho deciso di smettere di fumare marijuana" TGCOM

Snoop Dogg smette di fumare: addio alla marijuana Sky Tg24

Il rapper Snoop Dogg, noto per consumare moltissima marijuana, ha annunciato che smetterà di fumare. Ma in tanti mettono in dubbio che succederà ...Non è la prima volta che Snoop Dogg fa annunci del genere. Nel 2002 aveva dichiarato di voler abbandonare definitivamente la droga. Ma non molto tempo dopo ha avuto una ricaduta e il suo tentativo di ...