Snoop Dogg annuncia su Instagram | “Dopo aver parlato con la mia famiglia ho deciso di smettere di fumare”

(Di venerdì 17 novembre 2023) Pubblicato il 17 Novembre, 2023, uno dei più grandi rapper della scena musicale internazionale, non ha mai nascosto la sua passione per l’erba che fuma quotidianamente ormai da anni. Tempo fa fece scalpore l’annuncio dell’assunzione di un rollatore personale di canne, cioè una persona che gli preparava degli spinelli ogni qual volta che il cantante ne aveva voglia. Una questione cheaveva talmente a cuore da avviare una vera e propria selezione per scegliere un rollatore “professionale”, che percepiva la bellezza di circa 45.000 euro, paga ritoccata verso l’alto l’anno scorso a causa dell’inflazione. Adesso però è arrivata una comunicazione clamorosa diche sta facendo molto discutere i fan: l’addio alla sua tanto amata marijuana. L’annuncio ...

La prima a dirlo è stata proprio Lady Gaga: "Stavolta Leonardo fa sul serio". Ma anche gli altri invitati, altisonanti nomi dello star system come JAY - Z, Beyoncé,, Tobey Maguire, Axl Rose e Salma Hayek non avevano molti dubbi: la top model Vittoria Ceretti, la nuova fidanzata italiana (e venticinquenne) di DiCaprio , ha le carte in regola addirittura ...

Snoop Dogg, l'annuncio più inaspettato:"Ho deciso di smettere di ... Everyeye Cinema

Tupac e Snoop Dogg Billboard Italia

Il rapper Snoop Dogg ha annunciato pubblicamente di aver deciso di smettere di fumare. Una notizia che ha colto di sorpresa i fan.Snoop Dogg è uno dei più grandi rapper della storia della musica. Ma lui non è famoso solo per la sua musica ma anche per la sua sfrenata passione per l’erba che fuma ...