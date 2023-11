Sky TG24 Live In Genova | ora focus sulle tecnologie nella formazione dei giovani DIRETTA

(Di venerdì 17 novembre 2023) La seconda e ultima giornata dell'evento è cominciata con l'intervento del segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin, che ha parlato dei conflitti in Medioriente e Ucraina: "Gli ospedali in zone di guerra siano salvaguardati. L'antisemitismo? Un mostro"

Sky TG24 Live In Genova - Parolin : "Salvaguardare ospedali in zone di guerra". DIRETTA

Rossi ricchissimi, verdi vibranti e tanti glitter per fare sfoggio anche sulle mani di tutta la luce che accompagna questo periodo dell'anno. Non è mai troppo presto per dare il via alla stagione ...

Live In Genova, Parolin: "L'antisemitismo è un mostro". DIRETTA Sky Tg24

Sky TG24 Live In Genova, Eccellenze e Tendenze con Grandi Nomi ... Digital-Sat News

Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano, la scossa ha avuto ipocentro a circa 15 chilometri di profondità ed epicentro a 75 km da Kengtung ...La squalifica di Alex Schwazer non è stata ridotta dalla Wada, l'Agenzia mondiale antidoping, impedendogli così di partecipare alle Olimpiadi di Parigi dell'anno prossimo. La notizia è stata ...