SKY – Agente Osimhen ieri a Castel Volturno | indizio in chiave rinnovo?

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 17 novembre 2023) Presente all’allenamento dinon solo Aurelio De Laurentiis, ma anche Roberto Calenda,di Victor. NOTIZIE CALCIO NAPOLI., il Konami Training Center diha visto la presenza non solo del presidente Aurelio De Laurentiis, ma come riportato da Sky Sport anche dell’di Victor, Roberto Calenda. L’incontro è avvenuto nel contesto di una giornata che ha visto il Napoli di Mazzarri impegnato in un test amichevole con la Juve Stabia. Durante il match, il bomber nigeriano ha avuto l’opportunità di incontrare il tecnico Mazzarri, un faccia a faccia che è stato più di un semplice colloquio. Mazzarri, noto per aver valorizzato il talento di Edinson Cavani ...