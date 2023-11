Skeleton | Tina Hermann vince nella prima di Coppa del Mondo a Yanqing Nona Valentina Margaglio

(Di venerdì 17 novembre 2023) Dopo bob a 2 emaschile, ecco anche lofemminile a vedere trionfare una tedesca nell’opening dideldi, il budello che ha ospitato le Olimpiadi di Pechino 2022. Sulla pista cinese ad imporsi è. La campionessa d’Europa in carica rimonta dalla seconda posizione e beffa con il tempo di 2’03”81 la padrona di casa Dan Zhao, a soli 2 centesimi dal trionfo. Per la teutonica successo numero diciotto della carriera. A completare il podio la canadese Mirela Rahneva, staccata di 18 centesimi. Più lontane le altre: la tedesca Susanne Kreher è quarta a 48 centesimi, la belga Kim Meylemans è quinta a 71 centesimi. In casa azzurra la migliore è Valen, che trova una...

Chiusura con il botto per la Germania ai Campionati mondiali di2023 , a Saint Moritz. Nei mixed team, la coppia Germania 1, composta daHermann e Felix Keisinger ha conquistato la medaglia d'oro. Amaro in bocca per gli azzurri di Italia 1, Valentina ...

La XXVIII edizione della Coppa del Mondo femminile di skeleton scatterà venerdì 17 novembre da Yanqing, in Cina. La disciplina vive una situazione per la quale i valori al vertice sono fluidi. Esiste ...