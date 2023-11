(Di venerdì 17 novembre 2023) Ancora Germania in quel di. Dopo il bob a 2 anche loal maschile parla teutonico: ad imporsitappa delladel(esordio nel massimo circuito internazionale per il catino olimpico di Yanqing) è il campione a Cinque Cerchi Christopher. Proprio nel budello dove ha conquistato il successo più importante della carriera, il teutonico riesce a timbrare il cartellinoquarta volta in carriera. Rimontaseconda run per chiudere in 2’01”20 ere il pubblico di casa. Seconda e terza piazza infatti per i: Wenhao Chen è secondo a 43 centesimi, mentre Wengang Yan è terzo a 48 centesimi. Completano la top-5 altri due asiatici: il coreano Seunggi ...

Dei tredici candidati iniziali fra cui Bagnis Amedeo (/bob pista artificiale), Bassino ... dopo l'argento ai Mondiali junior di due anni fa e il quinto posto olimpico a2022, ha ...

Skeleton: a Pechino Grotheer beffa i cinesi nella prima di Coppa del Mondo. Ottavo Mattia Gaspari OA Sport

Programma settimana sport invernali, calendario e orari: sci alpino ... Eurosport IT

Domani, sabato 18 novembre, nella prima mattinata italiana si terranno la terza sessione di prove libere e a seguire le qualifiche per il Gran Premio di Las Vegas 2023, valido come ventunesimo e penul ...Oggi, venerdì 17 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, do ...