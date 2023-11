(Di venerdì 17 novembre 2023) Il tennista azzurro vince tutte e tre le partite deleliminando il danese in tre set e chiudendo daqualificato, con Djokovic secondo. Sabato la

Jannik Sinner insuperabile per un’altra settimana! Numero 4 confermato e testa di serie da top-4 a Bercy

Atp 500 Vienna 2023 - Sinner supera l’esame Shelton : vittoria in due set - ora derby con Sonego

LIVE Sinner-Rune 6-2 5-7 6-4 - ATP Finals 2023 in DIRETTA : l’azzurro supera i problemi alla schiena ed elimina il danese! Qualificato Djokovic

Tennis : Sinner in semifinale da imbattuto. Superato il danese Rune. Avanza anche Djokovic

, con la sicurezza e il piglio che ha fatto vedere in questi giorni, si salva da una palla break sul 2 - 1 tenendo a bada la furia di Rune, tornato a esprimersi come è in grado di fare e lucido ...

Sinner supera anche Rune, è primo nel girone. Ora la semifinale Il Sole 24 ORE

ATP Finals, Sinner supera anche Rune (e il mal di schiena) e passa ... ilGiornale.it

Holger Rune era l'ultimo tabù per Jannik Sinner: ora l'azzurro ha sconfitto almeno una volta tutti i top10 attuali del ranking ATP ...Torno, 16 nov. - (Adnkronos) - Jannik Sinner avanza in semifinale alle Atp Finals di Torino da primo del gruppo verde e da imbattuto. Il 22enne altoatesino, numero 4 del mondo, supera il ventenne dane ...