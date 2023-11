Sinner | niente tatuaggi | pochi social | tutti i segreti di un vincente

(Di venerdì 17 novembre 2023) Ma dove vuole andare questo. Può vincere quanto vuole, tutto quello che vuole, ma non ha i requisiti per diventare davvero un qualcuno. Non "buca" neanche col trapano . Ma guardiamolo: non si ...

Sinner non gioca a calcio - niente calcoli e alibi : lui vuole Djokovic in finale per batterlo di nuovo

Ma dove vuole andare questo. Può vincere quanto vuole, tutto quello che vuole, ma non ha i requisiti per diventare ... Se non haida comunicare sul collo e dietro le orecchie, dove vuoi ...

Sinner, niente biscotti per cena: piega anche Rune e manda Djokovic in semifinale La Gazzetta dello Sport

Sinner dopo la vittoria: "Niente paragoni con i grandi dello sport, ho ... Diretta

Ma andiamo con ordine. Gli ultimi mesi di Sinner sono stati un crescendo pazzesco. L'altoatesino ha sbagliato pochissimo in campo e niente fuori dal campo, azzeccando insieme al suo entourage anche ...Ammirato per il suo talento in tutto il mondo – tra le sue fan annovera persino Kate Middleton – batte gli illustri colleghi come Novak Djokovic anche per stile: e no, non stiamo parlando del suo ...