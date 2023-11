Sinner-Medvedev | Jannik cerca tris contro il russo | i precedenti

Leggi su seriea24

(Di venerdì 17 novembre 2023) (Adnkronos) – Quello di domani al Pala Alpitour di Torino valido per la semifinale delle Atp Finals, sarà il nono confronto diretto in carriera trae Daniil, il quinto di questo 2023, con i 4tutti in finale. Il 27enne, numero 3 del mondo, è in vantaggio per 6-2, ma il 22enne altoatesino, numero 4 del ranking ha vinto gli ultimi due, disputati il mese scorso in finale a Pechino, con l’azzurro che si impone 7-6, 7-6, e a Vienna, dove prevale per 7-6, 4-6, 6-3. Gli altri confronti diretti giocati quest’anno se li è aggiudicati il campione dello Us Open 2021, sempre in finale a Rotterdam (5-7, 6-2, 6-2) e nel Masters 1000 di Miami (7-5, 6-3). Il primo testa a testa tra i due risale al 2020 al secondo turno del torneo di Marsiglia, dove un...