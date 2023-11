Sinner in semifinale alle Atp Finals | battuto anche Rune

Leggi su iltempo

(Di venerdì 17 novembre 2023) TORINO (ITALPRESS) – Jannikcontinua a scrivere la storia a Torino: per la prima volta un tennista italiano approda inAtp. Un traguardo che il 22enne altoatesino taglia ancora prima di scendere in campo sul veloce indoor del Pala Alpitour: a regalargli l'aritmetica certezza è l'amico Hubert Hurkacz, che nel pomeriggio strappa il secondo set a Novak Djokovic e permette all'azzurro di giocare con la testa sgombra. E chissà, magariquesto gli ha dato una mano per sfatareil tabù Holger: il danese lo avevadue volte su due, a Sofia lo scorso anno (ma in quell'occasione l'azzurro si ritirò sotto 5-2 nel terzo set per un infortunio alla caviglia destra) e poi ina Montecarlo ...