Sinner | il bel gesto con la giudice di linea dopo averla colpita

(Di venerdì 17 novembre 2023) Niente biscotto.ieri ha battuto Rune in tre set, salvando Djokovic (che si è qualificato alle semifinali come secondo) e dimostrando, se ce ne fosse bisogno, di essere un campione anche di ...

Oraha sconfitto tutti i top 10. Il PalaAlpitour ieri era una bolgia enon ha mollato nonostante un preoccupante mal di schiena che magari avrebbe spinto qualcun'altro a gestirsi senza ...

Il tennista danese nel terzo set del match con Sinner ha provato a fare una furbata, ma non gli è riuscita. L’arbitro Tourte è stata perfetta, Rune si è innervosito e il pubblico non lo ha perdonato.Tennis - ATP, Flash, Interviste, Italiani | "Fisicamente sto bene" - dice Sinner a margine della vittoria contro Rune. "È bello entrare in campo con i bambini, sia per loro che per i giocatori" ...