Sinner e il mal di schiena | come sta Jannik? Cosa dice il medico

(Di venerdì 17 novembre 2023) (Adnkronos) – Tennis e mal diun connubio, purtroppo, molto frequente. Quandoieri durante il match con Holger Rune, poi vinto, alle Atp Finals di Torino si è toccato con la mano la parte lombare, un brivido da Nord a Sud ha attraversato l’Italia. Ma è stato lo stessoa chiarire che non c’è stato e non c’è nessun problema, ha parlato di “tensione”. Però “la prevalenza di un problema di lombalgia (non-specific low back pain) varia dal 54 all’86% nei tennisti d’élite”, secondo recenti studi. Il mal diè quindi uno dei problemi fisici più rischiosi dei tennisti professionisti che passano ore e ore sul campo. Ma la domanda che si fanno tutti in questo momento è se questo campanello d’allarme possa ripetersi in vista della semifinale di sabato. “Difficile a dirsi. ...