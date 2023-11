Sicurezza alimentare 115 chili di impasto sequestrati | Sospeso un panificio a Napoli

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 17 novembre 2023). 115disequestrato per la presenza di muffe e quattro lavoratori in nero: sanzioni per 58mila euroe non solo. Ancora lavoro sommerso, ancora carenze igieniche e sanitarie in un’attività commerciale. Questa volta a pagare il prezzo delle violazioni i titolari di unin via Limitone di Arzano, una strada del quartiere Secondigliano a pochi passi dalla provincia a nord di. I carabinieri della stazione locale, insieme a quelli del NAS e del NIL, hanno rilevato ben 4 lavoratori in nero. 58mila euro il totale delle sanzioni applicate, sospesa l’intera attività imprenditoriale. Nel novero anche violazioni alla normativa sullasui luoghi di lavoro ...