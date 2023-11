“Si diede fuoco da sola” | buttata nel dirupo per rispettare il desiderio di lei | l’ex di Roberta Siragusa | difesa choc

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 17 novembre 2023) Un terribile incidente: così ladi Pietro Morreale, 21 anni, ha definito la morte di, la ragazza di 17 anni trovata carbonizzata in un burrone a Palermo nella notte tra il 23 e il 24 gennaio 2021. Per il suo omicidio,fidanzato era già stato condannato all’ergastolo nell’ottobre 2022. “La giovane, per cercare di spaventarefidanzato che aveva scoperto che scambiava messaggi con un altro ragazzo e voleva lasciarla, per farlo tornare sui suoi passi, si sarebbe cosparsa di benzina e per un tragico incidente avrebbe provocato il rogo che l’ha uccisa”, ha sostenuto in aula Gaetano Giunta, legale dell’omicida. Vi raccomandiamo... ...