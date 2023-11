Sì dal Cdm al pacchetto sicurezza | stretta sui blocchi stradali e norme anti-borseggio

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 17 novembre 2023) Via libera del Consiglio dei ministri oggi a un nuovo ''. E così il panorama legislativo italiano si arricchisce di nuove disposizioni in materia di, con l'introduzione di un reato specifico per l'occupazione abusiva di immobili. Il nuovo provvedimento prevede una pena di reclusione che varia da 2 a 7 anni per chi, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile altrui, impedendo il rientro legittimo del proprietario o di chi ne era in possesso. In situazioni urgenti, le forze di polizia, su denuncia, potranno intervenire direttamente per la liberazione o la restituzione dell'immobile.Nel contesto della tutela delle persone anziane e più vulnerabili, le misuretruffa vedono un significativo potenziamento. La pena di reclusione per truffa aggravata viene aumentata ...