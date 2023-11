Si barrica in casa e tenta suicidio | salvata dai carabinieri

Santa Maria CV : si barrica in casa tentando il suicidio - salvata dai Carabinieri

Nuda nell'appartamento in fiamme si barrica in casa : "È stato il demonio"

Civitavecchia - in preda all’agitazione si barrica in casa : intervengono i Vigili del fuoco

Limbiate - ancora emergenza in via Tolstoj con persona barricata in casa